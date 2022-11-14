7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, El Sanatları Öğrenci Topluluğu tarafından Kilis Müzesi’ne gezi düzenlendi.

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde, El Sanatları Öğrenci Topluluğu tarafından Kilis Müzesi’ne gezi düzenlendi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü öğrencilerinin katıldığı geziye, El Sanatları Bölümü öğretim elemanları da eşlik etti.

Tarihi Sabunhane Binası’ndaki Kilis Müzesi’nde sergilenen kalkolitik, tunç ve demir çağı örneklerinin yanı sıra Roma ve Bizans devrinden kalma arkeolojik eserleri görme fırsatı bulan öğrencilerimiz; Osmanlı ve Cumhuriyet devrinden kalan çok sayıda etnografik eseri de inceleyerek tarihi, kültürel ve sanatsal miras hakkında bilgi edindi.

Gezi esnasında, Kilis Müzesi’nin yanı sıra Türkiye’deki müzecilik tarihi ve müzelerin toplumlar için önemi hakkında da öğrencilere bilgiler verildi. Kilis tarihini anlatan video gösterimlerinin ardından gezi sona erdi.