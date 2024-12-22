Düzce’de üniversite öğrencileri güzel havayı fırsat bilerek Darıyeri Yörükler Yaylası’nda kamp yaptı. Çadır kurma ve odun toplama etkinlikleriyle doğanın tadını çıkaran gençler kamp deneyimi yaşadı.

Türkiye’nin dört bir yanından Düzce Üniversitesi’ne eğitim almaya gelen öğrenciler, Düzce’nin zümrüt yeşili ormanlarında doğa kampında bir araya geldi. Öğrenciler için etkinlikler düzenleyen Dümerang Topluluğu’nun koordinasyonuyla Darıyeri Yörükler Yaylası’na giden gençler, ilk olarak yaylada çadır kurma eğitimi aldı. Daha sonra ormanlık alanda odun toplama etkinliği gerçekleştiren öğrenciler, gece boyunca ışıksız bir ortamda kış kampının tadını çıkararak keyifli vakit geçirdi.

"Çok eğleniyoruz"

Öğrencilerin doğayla iç içe bir ortamda buluşmasını sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Dümerang Topluluğu üyesi Ebru Gül Kılıç, "Kış aylarındayız fakat hissedilen hava sıcaklığı sonbahar havası gibi olduğu için bu fırsatı değerlendirmek istedik. Şu an arkadaşlarımızla çok eğleniyoruz. Böyle kampların devam etmesini istiyoruz. Kış kampı yapmayı da planlıyoruz. Umarım bu tür güzel etkinliklere devam ederiz" dedi.