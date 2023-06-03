Mersin Büyükşehir Belediye Kariyer Merkezi üniversiteli öğrencilere yönelik hizmetlerini Kariyer Mersin Projesi’yle tek platformda toplayacak.

Mersin’de 2 devlet, 2 özel üniversitede öğrenim gören gençlere yönelik hizmetleri tek platformda sürdürmek isteyen Kariyer Merkezi, öğrencilerin daha katılımcı olduğu, istek ve beklentilerine uygun çalışmaları hayata geçirmeye hazırlandığı belirtildi. 25 Mayıs 2023 tarihinde Mersin’de bulunan 4 üniversitenin öğrenci temsilcilerinin katılımıyla çevrimiçi buluşma gerçekleşti. Gerçekleşen çevrimiçi etkinliği 100’den fazla öğrenci katılım gösterdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Şube Müdürü Serkan Özada, Kariyer Mersin Projesi’nin iki yönlü bir çalışma olduğunu belirtti.

Öncelikle projenin kurumsal altyapısını kurmak amacıyla 2022 döneminde üniversite rektörlerinin yanı sıra iş dünyasını temsil eden oda ve sivil toplum kuruluşları ile istişare sağladıklarını söyleyen Özada,Kariyer, Mesleki Eğitim, Girişimcilik, İstihdam’ gibi konularla kurumlar arası iş birliğini kurumsallaştıracaklarının altını çizdi. Özada, projenin öğrenci ayağında ise öncelikle Mersin’de bulunan üniversite öğrencilerini tek platform altında birleştirerek, üniversiteli gençlerin bir arada proje üretmesine yönelik ortam sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Kariyer Merkezi tarafından sunulacak hizmetlerde de gençlerin istek ve beklentilerini en üst seviyeye çıkaracaklarını ileten Özada, üniversitelilerle iş dünyasını buluşturacak network ve mentörlük eğitimlerine ağırlık vereceklerini söyledi.