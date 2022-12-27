7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri “Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı” dersi çerçevesinde tasarladıkları materyalleri Elbeyli ilçesinde Geçici Barınma Merkezi’nde bulunan okullara hediye etti.

7 Aralık Üniversitesi Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği 3.sınıf öğrencileri “Matematik Öğretiminde Materyal Tasarımı” dersi çerçevesinde tasarladıkları materyalleri Elbeyli ilçesinde Geçici Barınma Merkezi’nde bulunan okullara hediye etti.

Etkinliğe katılan ders sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Zühal Gün Şahin ile öğrenciler yaptıkları materyaller ile göçmen öğrencilere matematik hakkında bilgilendirmelerde bulundular. Matematik derslerinde göçmen öğrencilerin dil problemlerinden kaynaklı sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden matematik öğretmenleri hediye edilen materyallerin matematik öğretimi için çok değerli olduğunu ifade ettiler. Etkinliğin sonunda memnuniyetlerini dile getiren göçmen öğrenciler ile fotoğraflar çekildi.