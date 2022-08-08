Aydın’ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevk edilen üniversite öğrencisi 4 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın genelinde uyuşturucu ile mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, narkotik ekipleri Zafer Mahallesi 135 Sokak üzerindeki bir apartmanda üniversite öğrencilerinin kaldığı dairede uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti. Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçen ekipler, tespit edilen adrese operasyon için düğmeye bastı. Eve yapılan baskında üniversite öğrencisi olduğu tespit edilen C.Y., R.S., A.O. ve A.G. isimli 4 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin ikametinde satışa hazır hale getirilmiş 150 fişek skunk olarak tabir edilen uyuşturucu madde ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

3 şüpheli tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden C.Y., R.S. ve A.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.