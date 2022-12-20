Üniversitelerarası Spor Ligi (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Ligi ödül töreni ile son buldu. Turnuvanın ilk iki takımı süper lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Üniversitelerarası Spor Ligi (ÜNİLİG) Voleybol Bölgesel Ligi ödül töreni ile son buldu. Turnuvanın ilk iki takımı süper lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun düzenlediği ÜNİLİG Voleybol Bölgesel Ligi, Malatya İnönü Üniversitesinin ev sahipliğinde Spor Şube Müdürlüğü Spor Salonu’nda çekişmeli geçti.

Düzenlenen ödül törenine, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Çelik, Üniversite Sporları Federasyonu Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Fahri Safa Çınarlı, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Oğuz Avcı, Üniversite Sporları Federasyonu İl Temsilcisi Öğr. Gör. Talip Çelik, Spor Bilimleri Fakültesi Öğr. Gör. Hatice İrşil Demiralp, Malatya İl Hakem Koordinasyon Gözlemcisi Rıdvan Bozyiğit, sporcular, antrenörler ve öğrenciler katıldı.

Turnuvaya Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kayseri Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Siirt Üniversitesi ve İnönü Üniversitesini temsilen takımların katıldığı maçlar sonucunda ödüller sahiplerini buldu.

Birinci, ikinci ve üçüncü olan takımlara ödül ve madalya verildi. Turnuvanın ilk iki takımı süper lige yükselme müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Kadınlar kategorisinde, Diyarbakır Dicle Üniversitesi birincilik ödülünü alırken, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ikinci, Mardin Artuklu Üniversitesi üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Siirt Üniversitesi birincilik ödülünü alırken, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ikinci, Mardin Artuklu Üniversitesi üçüncü oldu.

Ödül töreninden sonra gerçekleştirilen fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.