Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi çerçevesinde yapılan "Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği" eğitimi 10 farklı şehirden gelen 14 katılımcı ile gerçekleşti.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi çerçevesinde yapılan "Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği" eğitimi 10 farklı şehirden gelen 14 katılımcı ile gerçekleşti.

Isparta ISUBÜ bünyesinde faaliyet gösteren Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 03-06 Eylül tarihleri arasında "Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği" eğitimi verdi. Türkiye’nin 10 farklı şehrinden gelen 14 katılımcıya "Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği" eğitimi hem teorik hem de uygulamalı olarak gösterildi. Tıbbi sülük yetiştiriciliğinin insan sağlığındaki önemine değinen ISUBÜ öğretim üyelerinden SÜLMER Müdürü Doç. Dr. Mustafa Ceylan “Sağlık alanında enzimleri sayesinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılan canlılardandır. Sağlık bakanlığının 2014 yılında ortaya koyduğu geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları yönetmeliği ile tıbbi sülükte dahil olmak üzere toplam on beş geleneksel tedavinin yasal çerçevede hastanelerde yapılmasına izin verdi. Bu tedaviyi yapacak olan insanlar öncelikle ilgili kuruluşlardan eğitim alıp sertifikalandırılması gerekmektedir. Bu yönetmelik sonrasında sülük talebi gün geçtikçe artmaya başladı. Yönetmelik çıktığında iki adet olan çiftlik sayısı on bire çıkmış durumda ve bu sayı gün geçtikçe artmaya doğru gidiyor” dedi.

"14 farklı katılımcı iştirak etti"

Tıbbi sülük yetiştiriciliğinin sanılanın aksine oldukça meşakkatli ve zor bir teknik konu olduğunu belirten Ceylan “Bu zorlukların önüne geçmeye çalışarak tıbbi sülük yetiştiriciliğinin teknik ve bilimsel tabana dayalı olarak toplumda yaygınlaştırılması noktasında bir eğitim programı başlattık. Üniversitemizin Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonluğunda bu hafta düzenlediğimiz eğitimimize Erzincan’dan İstanbul’a kadar değişen bir coğrafyada 14 farklı katılımcı iştirak etti. Bu eğitimin ilk iki gününde teorik eğitimlerle sülüğü tanıtıyoruz. Son iki gün ise sahaya iniyoruz ve uygulamalı tıbbi sülük yetiştiriciliği eğitimimizin farkı burada ortaya çıkıyor. Burada kursiyerlerimiz sülüğe dokunarak, her türlü aşamayı kendileri yapmak suretiyle zihinlerinde herhangi bir soru işareti kalmıyor. Bu eğitim sonunda kurmuş olduğumuz iletişim kanalları ile gelişmelerini takip ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Dudağımdaki yarayı sülükle tedavi ettikten sonra merak sardım”

Sülük eğitimi için Sakarya’dan Isparta’ya gelen katılımcı Yusuf Kaya “ Dudağımda bir yara vardı sülükle tedavi ettim, sonra sülüğe merak sardım. Eğitimlere katılıp sülük yetiştirmeye karar verdim” diye belirtti. 6 yıldır hobi olarak sülük yetiştiriciliği ile uğraşan Aykut Akkoyun ise eğitim ve araştırma alanında çok zayiatlar verdiğini belirterek “Mustafa hocamla sosyal medya aracılığı ile tanıştım buraya geldik eksiklerimizi gördük. 4 günlük eğitimimizde çok şey kattı. Sülük besleme konusunda çok şey öğrendim. Bundan sonraki süreçte İnşallah güzel sonuçlar alacağım” şeklinde konuştu.

Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitü Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi’nin de desteğiyle gerçekleştirilen eğitim bugün sona erdi.