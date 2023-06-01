Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TUSF) tarafından düzenlenen Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası, Trakya Üniversitesi’nin ev sahipliğinde üniversiteli pehlivanların çayıra çıkmasıyla başladı.
Türkiye Üniversiteler Yağlı Güreş Şampiyonası Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne’de başladı. Üniversitenin Ayşekadın Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen şampiyonaya 8 üniversiteden, 62 pehlivan katıldı. Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören pehlivanların mücadele ettiği şampiyonada, yağlanmanın ardından rakipleriyle kol bağlayan üniversiteli pehlivanlar, güreşmeye başladı. Çeşitli kategorilerdeki güreşlerle devam eden şampiyona, saat 17.00’de yapılacak başpehlivanlık güreşiyle sona erecek.