Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda ‘İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’, Belçika’daki eski F1 pisti Circuit Zolder’da Eylül ayında katılacağı solar arabaları yarışı ‘European Solar Challenge’ öncesi, güneş arabası ‘ARIBA ZES X’ ile kapsamlı bir Türkiye turuna Bursa’dan başladı.

Akıllı Hayat 2030 stratejisi doğrultusunda ‘İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi’, Belçika’daki eski F1 pisti Circuit Zolder’da Eylül ayında katılacağı solar arabaları yarışı ‘European Solar Challenge’ öncesi, güneş arabası ‘ARIBA ZES X’ ile kapsamlı bir Türkiye turuna Bursa’dan başladı.

2004 senesinde alternatif enerji kaynakları ile gelişmiş otomotiv teknolojilerini birleştirmek üzere yola çıkan İTÜ ZES Güneş Arabası Ekibi, ürettiği 10 güneş arabasıyla İTÜ ve Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli parçalarından biri haline gelmiş bulunuyor. İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olan içten yanmalı motorlara sahip araçların yerine daha çevreci bir çözüm olarak güneş enerjisi ile çalışan elektrik motoruna sahip araç geliştiren ekip, daha hafif ve daha az enerji harcayarak doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyor. Bugüne kadar üretilmiş en iyi güneş arabası ‘ARIBA X’, Belçika Yarışları öncesinde bin 300 km’lik Türkiye turunun ilk startını Bursa’dan verdi. Ekip araçlarıyla polis eskortu eşliğinde tur attı.

Elektrikli araçlarıyla Bursa turu yaptıktan sonra açıklama yapan İTÜ Güneş Araba Ekibi Kaptanı Ufuk Çay, "Yapacağım Türkiye turunun ilk startını Bursa’dan veriyoruz. İTÜ ekibi olarak 18 yıllık tarihimize toplam 12 tane araç sığdırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar üretilmiş en iyi güneş arabası ‘ARIBA X’, Belçika Yarışları öncesinde bin 300 km’lik Türkiye turuna çıkıyoruz. İlk durak Bursa’dayız Türkiye’nin sürdürülebilirlik çalışmalarının en önemli parçalarından biri haline gelmiş bulunuyor. İklim krizinin en büyük nedenlerinden biri olan içten yanmalı motorlara sahip araçların yerine daha çevreci bir çözüm olarak güneş enerjisi ile çalışan elektrik motoruna sahip araç geliştiren ekip, daha hafif ve daha az enerji harcayarak doğaya zarar vermeden de araç kullanmanın mümkün olduğunu göstermeyi amaçlıyoruz. Bu araçları çizimi biz yapıp tasarlıyor ve parçalarının büyük bölümünü üretiyoruz. ARIBA X’, Belçika Yarışları en iyi bir dereceyle dönmeyi hedefliyoruz" dedi.