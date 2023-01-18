Kastamonu’da üniversite öğrencilerinin hayata geçirdiği proje ile yüzme eğitimi alan otizmli bireyler, girmeye korktukları havuzda doyasıya eğlendi.

Kastamonu’da üniversite öğrencilerinin hayata geçirdiği proje ile yüzme eğitimi alan otizmli bireyler, girmeye korktukları havuzda doyasıya eğlendi.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç yönetimindeki "sosyal sorumluluk kampanyaları" dersi çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde hayata geçirilen "Bir Kulaç At Otizme Hayat Kat" projesi ile otizmli bireyler yüzmeyi öğrendi. Proje çerçevesinde üniversite öğrencileri, 5 otizmli bireye eğitmenler eşliğinde Ay Yıldız Spor ve Yaşam Merkezi yüzme havuzunda 1 ay boyunca 40’ar dakikalık yüzme dersi verdi. Eğitimlerde yüzmeyi öğrenen özel otizmli bireylerin sosyal davranışlarda önemli ölçüde gelişme yaşandığı gözlendi. Havuzda eğlenceli dakikalar geçiren otizmli bireyler, büyük sevinç yaşadı.

“Öğrencilerimiz ders çerçevesinde 16 farklı sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirdi”

Proje ile ilgili bilgi veren Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi İlknur Kılınç, “Dersimiz çerçevesinde öğrencilerimiz hazırladıkları 16 farklı sosyal sorumluluk projesiyle Kastamonu ve ilçelerinde engelliler, eğitim, çevre ve yaşlılarla ilgili olarak farklı alanlarda projelerini gerçekleştirdiler. Burada bir projeyi fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar olan süreçte aktif bir öğrenme ortamında gerçek kişiler, gerçek kurumlar ve gerçek olaylarla ilgilenerek özgüven, yeterlilik, sorumluluk alabilme, en önemlisi ekip çalışması ve empati gibi yetilerini kazandılar. En önemlisi de şehirde olan bağlarını güçlendirdiler. Bu projeler, kurumların işe alma süreçlerinde özellikle özgeçmişlerinde iyi bir not ortalamışından ziyade önemli olan öğrencilik yıllarında gerçekleştirdikleri projeler ve gönüllülük faaliyetleridir. Öğrencilerimizi rakiplerinden daha fazla ön plana çıkarmakta. Bu yüzden bu projelerin yapılmasını fakültemiz bünyesinde bu projelerin yapılmasını önemsiyoruz. Tabii ki de kişisel gelişime destek olmasının yanı sıra eğitim hayatı ve akademik performansa da katkı sunmaktadır. Çünkü dünyadaki pek çok üniversite akademik performansın yanı sıra öğrencilerin toplum için yaptıkları çalışmaları da değerlendirmektedir” dedi.

“5 otizmli bireye yüzme dersi verildi”

Proje çerçevesinde 5 otizmli bireye yüzme dersi verildiğini söyleyen Kılınç, “Bir Kulaç At Otizme Hayat Kat Projesini 5 öğrencimiz gerçekleştirdi. Ders çerçevesinde gerçekleştirilen 16 farklı proje içerisinde engelli bireylerle ilgili gerçekleştirilen tek projeydi. Engelli bireylerle ilgili bir proje gerçekleştirmenin kıymetli olması ve onların bu sorumluluğu alması nedeniyle öğrencilerim proje fikrini ilk açıkladıklarında çok beğendim ve mutlu olmuştum. Proje çerçevesinde Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği ile iletişim kuruldu ve 5 otizmli bireye üniversitemiz Ayyıldız Spor ve Yaşam Merkezi’nde uzman yüzme antrenörünün desteği ile yüzme eğitimi verildi. Projemiz sonucunda engelli bireyler ve ailelerinin olumlu geri dönüşleri ile proje amacına ulaşmış oldu. Öğrencilerimi çabaları ve aldıkları sorumluluktan dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.

“Yüzme dersi alan otizmli bireylerin hareketlerinde düzelmeler olduğunu öğrendik”

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Gizem Azboy ise, “Geçen yaz bir dede ve torunu ile karşılaştım. Torun otizmli bir bireydi ve üniversitenin yüzme havuzuna geliyordu. Otizmli çocuk yüzme havuzuna girdikten sonra mutluluk çığlıkları atmış ve dedesi de daha sonra okulunuzun havuzuna getirmeye karar vermiş. Dedesi, daha sonra çocukta birtakım gelişmeler gözlemlemiş. Sosyal hayatta daha aktif, yemek yemede düzelmeler başlamış, aynı zamanda el ve kol koordinasyonlarının daha iyi şekilde kullandığını gözlemlemiş. Daha sonra ben de neden daha fazla otizmli bireye ulaşmayalım dedim. Hocamıza bu fikirle gittim. Sosyal sorumluluk kampanyaları çerçevesinde bu projeyi gerçekleştirdik. Kastamonu’da ikamet eden özel birey aileleri ile ve dernek ile üniversitemizin Ay Yıldız ve Yaşam Merkezi’yle bir kontak kurduk. Bu kontak sayesinde üniversitemizde 5 tane otizmli bireye özel hocalar sayesinde eğitimler verildi. Bu hocalar ile birlikte 1 ay boyunca haftada bir kez 40 dakika olacak şekilde yüzde dersleri gördüler. Bizim için önemli olan buydu zaten. Bu dersleri gördükten sonra edinebileceği bilgiler ve neler kazanabiliriz bunlar bizim için çok önemliydi ve öyle de oldu. 3 haftanın sonunda aileler ile iletişime geçtiğimizde çocukların hareketlerinde düzelmeler olduğu söylendi. Özellikle bir çocuğumuz vardı Ceyda ismindi. Bu çocuğumuz derste biraz daha hırçın, daha konuşkandı ve yüzme dersleri sayesinde daha aktif bir hale geldi. Sosyal anlamda daha aktif oldu ve konuşkan hale geldi. Bu bizleri mutlu etti. Geri dönüşler ve mesajlar, yardımlar bizler için çok önemliydi. Tabii ki de bu projemizin devamı da gelecek ve destekleri için üniversitemize, derneğimize ve hocamıza çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Projenin hazırlanarak hayata geçirilmesinden ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Azboy, “Projenin hazırlanmasında çok mutluyduk, ilk başta hatta şöyle düşündük. Bir sosyal sorumluluk projesi, ilk defa yapacağız. Acaba aktif olabilecek miyiz diye düşündük. Daha sonra öyle olmadı bizim için. Bizler, projeden başka bir amaca dokunacaktık. Bizim için faydalı bir şey olacaktı. Önemli olanda bizler için buydu, bir hayata dokunmak. Biz ise, bir hayata değil hatta 5 hayata dokunduk. Bu bize mutluluk verdi, heyecan verdi. Umarım devamı da gelir diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Otizmli kızıma su sesi iyi geliyor”

Yüzme dersleri sayesinde kızı Ceyda’da yaşanan değişimleri anlatan otizmli birey annesi Aysel Ünlü de, “Ceyda, evde uzun süre kaldığı zaman sıkılıyor ve krize giriyor. Kendinizi düşünün rutinden sıkıldığınız dönemler oluyor. Bu çocuklar bu durumu fazlasıyla yaşıyor. İletişim kuramıyorlar, dışarı çıkıp gelemiyorlar ve enerjilerini atamıyorlar daha sonra krize giriyorlar. Bazen Ceyda’yı gölete götürüyoruz, içine girmese bile taş atması ve su sesi ona iyi geliyor. Bu durum onun krize girmesini engelliyor. Yüzme dersinden sonra bu hafta Ceyda çok iyiydi öğretmeni de memnundu davranışlarından” diye konuştu.