Giresun’da üniversiteli öğrenciler, sattıkları takı ürünlerinden elde ettikleri gelirle Sevgi Evlerinde kalan çocukları sevindirirken, SMA hastası çocuklara bağışta bulundular.

Giresun’da üniversiteli öğrenciler, sattıkları takı ürünlerinden elde ettikleri gelirle Sevgi Evlerinde kalan çocukları sevindirirken, SMA hastası çocuklara bağışta bulundular.

Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Finans ve Bankacılık bölümü öğrencileri tarafından başlatılan kampanya ile hocalardan toplanan para ile takı ürünleri aldı. Alınan takı ürünlerinin satılmasıyla elde edilen tüm gelirlerle hediyeler alınarak Sevgi Evlerinde kalan çocuklar sevindirildi. Bir miktar gelir ise SMA hastası çocuklara bağışlandı.

Öğrencilerinin gerçekleştirdiği Sosyal Sorumluluk Projesiyle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ayhan Bayram, “Bankacılık ve Finans Bölümü öğrencilerimiz başlattıkları kampanya ile hocalarımızdan para topladılar. Bu toplanan miktarı daha da artırmak amacıyla takı ürünleri satın aldılar ve bu alınan ürünler öğrencilerimiz tarafından oluşturulan gruplar halinde satıldı ve yaklaşık 20 bin TL civarında bir gelir elde edildi. Gelirlerin bir kısmıyla oyuncaklar alınarak Sevgi Evlerinde kalan çocuklar ziyaret edilerek onlara dağıtıldı. Bir miktarı ise iki ayrı SMA hastası çocukların Valilik onaylı hesap numaralarına bağış yapıldı. Öğrencilerimizi bu sosyal sorunluluk projelerinden dolayı kutluyoruz” dedi.