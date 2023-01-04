Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesİ (BUBFA) Öğrencileri takım çalışması dersinde “BUBFA Okuyanusları” projesini hayata geçirdi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3.sınıf Finans ve Bankacılık Birinci Öğretim öğrencileri olan Buse Nur Kara, Şeyma Nur Avcı, Gülsena Manav, Mustafa Toprak, Bekir Bulut, Emirhan Meydanlı, Onur Mutlu, Abdullah Çiftçi ‘Bubfa Okuyanus Kaşiflerini Arıyor! ‘sloganı ile okuma alışkanlığı kazandıran projelerini hayata geçirdiler.

Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesİ (BUBFA) Öğrencileri takım çalışması dersinde “BUBFA Okuyanusları” projesini hayata geçirdi. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi 3.sınıf Finans ve Bankacılık Birinci Öğretim öğrencileri olan Buse Nur Kara, Şeyma Nur Avcı, Gülsena Manav, Mustafa Toprak, Bekir Bulut, Emirhan Meydanlı, Onur Mutlu, Abdullah Çiftçi ‘Bubfa Okuyanus Kaşiflerini Arıyor! ‘sloganı ile okuma alışkanlığı kazandıran projelerini hayata geçirdiler.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi birçok projeyi hayata geçirirken, şimdi de okuma alışkanlığını artıran bir projeye imza attı. Projenin okuma alışkanlığını artıracağını anlatan Takım Sözcüsü Buse Nur Kara; “Okumanın yeri, zamanı, yaşı yoktur. Okuma bilinci büyük küçük herkes tarafından oluşturulmalıdır. Biz de bunu savunan bir takım olarak, bir internet sitesi kurduk. Sitemizde çeşitli okuma metinlerine yer verdik. Hikayeler, masallar, fıkralar, biyografiler, şiirler bulunmakta. Böyle bir projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz.” dedi. Projenin Cumhuriyet Meydanında tanıtıldığını anlatan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “BUBFA ailesi olarak yıllardır sürdürdüğümüz projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu projelerimizden bir tanesi de ‘Bubfa Okuyanus Kaşiflerini Arıyor!’ sloganı ile hareket ettiğimiz, okuma alışkanlığı ile ilgili olan ‘ BUBFA Okuyanusları’ projemizdir. Projemiz için açılan internet sitesine öncelikle okuma parçaları yüklendi, sitenin QR kodu ile ayraç bastıran öğrencilerimiz bu ayraçları fakültemizde ve Burhaniye Cumhuriyet Meydanında halka dağıtarak projeleri hakkında bilgilendirme yaptılar. Projenin gerçekleştirilmesinde çaba gösteren tüm öğrencilerimi kutluyorum” dedi.