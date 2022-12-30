Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) eğitim gören öğrenciler sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilerden topladıkları paralarla köy okullarındaki minik öğrencilerin kışlık ihtiyaçlarını karşıladı. Üniversite öğrencileri minik öğrencileri kendi elleriyle giydirdi.

Aksaray Üniversitesi’nde (ASÜ) eğitim gören öğrenciler sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde öğrencilerden topladıkları paralarla köy okullarındaki minik öğrencilerin kışlık ihtiyaçlarını karşıladı. Üniversite öğrencileri minik öğrencileri kendi elleriyle giydirdi.

Aksaray Üniversitesi’nde eğitim gören Ultraslan Üni Topluluğu öğrencileri, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kış şartlarının zorlaşmasının ardından Aksaray’ın merkeze bağlı Cankıllı ve Ekecik Gödeler köylerindeki çocuklar için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Öğrenciler, köy okullarında eğitim gören çocukların kışın giymesi için ASÜ ve İç Anadolu’daki diğer üniversitelerde eğitim gören öğrencilerden harçlıklarını toplayarak mont ve bot aldı. Sabah saatlerinde köy okullarına giden öğrenciler, sınıflara girerek çocukları tek tek giydirdi. Sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde köy okullarındaki çocukların diğer ihtiyaçlarını da dinleyen öğrenciler, okullarda öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ekecik Gödeler İlkokulu sınıf öğretmeni Özlem Sağıroğlu (38), “Köyümüze Aksaray Üniversitesinden Ultraslan ekibi öğrencileri geldi. Öğrencilerimizle hem eğlendiler, hediyeleri ile geldiler. Mont ayakkabı hediye ettiler. Çok mutlu olduk. Kıyıda köşede kalmış bir köy olsak da unutulmadığımızı bize hissettirdiler. Bu çocukları çok mutlu ettiler. Biz teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

ASÜ’de eğitim gören ve sosyal sorumluluk projesinde gönüllü olan Gamze Arslan (20), “Ultraslan Üni ailesi olarak bugün Aksaray’da bulunan köy okullarımıza ziyarette bulunduk. Buradaki çocuklar için mont ve bot yardımında bulunduk. Buradaki çocuklara umut olduk. Her zaman yanlarında olduğumuzu onlara hissettirdik. Çok güzel zaman geçirdik” ifadelerini kullandı.

İlkokul öğrencileri de hediyelerden dolayı üniversiteli öğrencilere teşekkür etti.