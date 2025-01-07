Manisa’da bir köy okulunun masalarını zımparalayarak boyayan üniversite öğrencileri, katkıda bulundukları okul idaresinin ve öğrencileri mutlu etti. Çalışmaya ortaokul öğrencileri de destek verdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Finans ve Bankacılık bölümü öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi dersi gereği, Manisa’nın Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesinde bulunan Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulunun masalarını zımparalayarak boyadı. Üniversite öğrencilerinin çalışmasına ortaokul öğrencileri de destek verdi. Ortaokulun zımparalanarak boyanan masalarının masraflarının Manisa Celal Bayar Üniversitesi bütçesinden karşılandığı öğrenilirken, yapılan çalışma hem okul öğrencilerini hem de okul idaresini mutlu etti.

Masalarının yenilenmesine sevinen ortaokul öğrencileri, projeye katlı sağlayan üniversite öğrencilerine teşekkür etti.