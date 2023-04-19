Devrekli üniversite öğrencileri gönül sofraları kuruyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde depremzede vatandaşlara yemek desteği sağlamak için kurulan “Gönül Mutfağı” etkinliğinde BEÜ Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri katkı vermeye devam ediyorlar.

Devrek Meslek Yüksekokulunda eğitim gören 22 gönüllü öğrenci ve mezunlar İskenderun Öğrenci Yurdu mutfağında ki etkinlikte günde ortalama altmış bin kişilik iftarlı ve sahurluk öğün yemeklerinin hazırlanmasına destek verirlerken, Hatay bölgesinde de depremzede vatandaşların yaralarını sarmaya çalışıyorlar.