Tekirdağ’da bu yıl öğrenim görmeye başlayan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencilere, ‘Gelin Tanış Olalım’ projesi çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehir turu düzenlendi.

Tekirdağ’da bu yıl öğrenim görmeye başlayan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencilere, ‘Gelin Tanış Olalım’ projesi çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından şehir turu düzenlendi.

Tekirdağ’a üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin Süleymanpaşa’ya entegre olabilmeleri, gezilecek yerleri öğrenmeleri ve sosyalleşebilecekleri alanları keşfetmeleri amacıyla başlatılan ’Gelin Tanış Olalım’ projesi çerçevesinde; Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gönül Elçileri ekipleri tarafından şehir turu gerçekleştirildi.

Belli başlı gezilecek yerleri ziyaret ettiler

Üniversite 1. sınıf öğrencisi kızlar tur boyunca; Tekirdağ Namık Kemal Evi, Tarihi Belediye Binası, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Müzik Teknolojileri Müzesi ve İsmail Balaban Resim Müzesi ile Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Tuna Boyu Seyir Parkı, Rumeli İskelesi gibi Süleymanpaşa’nın belli başlı gezilecek noktalarını ziyaret ederek şehri yakından tanıma fırsatı buldu.