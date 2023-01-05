Mersin’de yolda yürüyen 3 üniversiteli kıza sosyal medyadan gördükleri ’balon atma challengedan’ etkilenerek içi su dolu balon atıp birinin yaralanmasına neden olan 2 sanığın yargılanmasına başlandı. Pişman olduklarını belirten sanıkların, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin 1. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuklu sanıklar Ahmet K. ile Bilal K. ve taraf avukatları katıldı. İfadelerinde pişman olduklarını belirten sanıklar, sosyal medyadan gördükleri şaka için böyle bir olay gerçekleştirdiklerini söyledi. Taraf avukatlarının da savunma yaptığı duruşmada, mahkeme hakimi, yaralanan ve tedavi gören Hatice A.’nın durumu hakkında kalıcı bir hasar olup olmadığını netleştirmek amacıyla kati raporu isteyerek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava, 2 Şubat tarihine ertelendi.

Merkez Mezitli ilçesi Yenimahalle Mahallesinde 18 Kasım 2022 tarihinde, seyir halindeki motosikletten kaldırımda yürüyen 3 öğrenciye doğru bir cisim fırlatarak, Hatice A,’yı yaralayan ve olay yerinden kaçan 2 şüpheli polis ekiplerinin detaylı çalışması sonucu gözaltına alınmıştı. Hatice A. ise Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edilmişti. Olayı gerçekleştiren Ahmet K. ve Bilal K, emniyetteki ifadelerinde, sosyal medyada çekilen videolardan esinlenerek öğrencilere içi su dolu balon fırlattıklarını belirtmişti. Ahmet K. ve Bilal K, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen olayla ilgili "kasten yaralama" suçundan tutuklanmıştı.