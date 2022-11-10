Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) bu yıl öğrenim görmeye başlayan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencilere, ’Gelin Tanış Olalım’ projesi çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen şehir turu etkinlikleri devam ediyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinde (NKÜ) bu yıl öğrenim görmeye başlayan ve Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan kız öğrencilere, ’Gelin Tanış Olalım’ projesi çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen şehir turu etkinlikleri devam ediyor.

Süleymanpaşa’ya üniversite eğitimi için gelen öğrencilerin Süleymanpaşa’ya uyum sağlamaları ve sosyalleşebilecekleri alanları keşfetmeleri amacıyla başlatılan Gelin Tanış Olalım projesi çerçevesinde, Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü Gönül Elçileri ekipleri tarafından gerçekleştirilen şehir turu etkinliklerinin üçüncüsü düzenlendi. Düzenlenen geziye 70’ten fazla öğrenci katılırken, toplamda 200’ün üzerinde öğrenci, şehir turu etkinlikleri ile Süleymanpaşa’yı yakından tanıma şansı buldu.

Müzeler ziyaret edildi

NKÜ 1. sınıf öğrencisi kızlar; tur boyunca Tekirdağ Namık Kemal Evi, Tarihi Belediye Binası, Süleymanpaşa Belediyesi bünyesinde bulunan Eski Tekirdağ Fotoğrafları Müzesi, Müzik Teknolojileri Müzesi ve İsmail Balaban Resim Müzesi ile Etnografya Müzesi, Rakoczi Müzesi, Tuna Boyu Seyir Parkı, Rumeli İskelesi gibi Süleymanpaşa’nın belli başlı gezilecek noktalarını ziyaret ederek hem güzel bir gün geçirdi hem de sosyalleşme imkanı buldu.

Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, Gelin Tanış Olalım projesi çerçevesinde düzenlenen gezilerin bahar aylarında da genişletilerek sürdürüleceği ifade edildi.