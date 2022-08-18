Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), üniversiteli gençlerin tercihi olurken, ön lisans ve lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), üniversiteli gençlerin tercihi olurken, ön lisans ve lisans programlarında yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Türkiye’nin ve Ege Bölgesi’nin seçkin üniversiteleri arasında yer alan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme verilerine göre yüzde 99.80 doluluk oranına ulaştı. Başarı grafiğini her geçen gün yukarıya çeken ADÜ, öğrencilerin ilk tercihleri arasında yer aldı. ADÜ’de, önlisans doluluk oranı yüzde 99.91 olurken lisans doluluk oranı yüzde 99.66 olarak gerçekleşti. Öğrenciler için açılan 12 bin 36 kontenjanın sadece 24’ü boş kalırken, genel doluluk oranı ise yüzde 99.80 ile yeni bir rekor oldu.