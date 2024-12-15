Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerinden oluşan Grup Parla ve Yüksel, Yunusemre Belediyesi’nin ev sahipliğinde Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda sahne aldı. Üniversiteli gençler, verdiği konserle dinleyenlere keyif dolu anlar yaşattı.

Genç neslin yanında olmayı sürdüren Yunusemre Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öğrencilerinden oluşan Grup Parla ve Yüksel’in konserine ev sahipliği yaptı. Yunusemre Millet Çarşısı’nda sahneye çıkan üniversiteliler yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Geçmişten günümüze pek çok şarkıyı canlı performansla seslendiren öğrenciler, performanslarıyla kendilerine hayran bıraktı. Her yaştan dinleyenlerin yer aldığı konserde, Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ile Kültür İşleri Müdürü Yasemen Sarar Şıktaş da öğrencilerin yanında oldu. Konser sonunda Başkan Yardımcısı Gürtunca, öğrencileri performanslarından dolayı kutlayarak çiçek verdi.