Osmaniye’de çadır kentte kalan çocukları ziyaret eden Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, çocuklara moral vererek pasta sürprizi yaptı.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu Yerel Yönetimler ikinci sınıf öğrencileri, depremin birçok ölüm ve yıkıma neden olduğu Osmaniye’ye gitti. Gönüllülük çalışmaları çerçevesinde üniversite öğrencileri burada çadır kentlerdeki çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara okullar açılmadan moral desteğinden bulunan üniversite öğrencileri, onlarla pasta kesip dilek tuttu.

Deprem bölgesinden öğrencilerin yaşadıkları korkuyu atacaklarını, dayanışma içinde yaraların hep birlikte sarılacağını kaydeden üniversiteli gençlerden Gözde Kara, "Bizler de gönüllülük çalışmaları çerçevesinde öğrencilerle bir araya geldik, onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik" dedi.

Okul öncesi motivasyon için Osmaniye’ye geldiklerini belirten gençlerden İrem Köse ise, "Çocuklar çok mutlu oldu. Biz de onlarla mutlu olduk" diye konuştu.