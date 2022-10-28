Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu ile Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 55 ünite kan veren öğrenciler kök hücre bağışı da yaptı.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu ile Türk Kızılay işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte 55 ünite kan veren öğrenciler kök hücre bağışı da yaptı.

Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksek Okulu ile Türk Kızılay Derneği işbirliğiyle kan bağış kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyası öncesinde öğrencilere sınıflarda Kızılay Kan Bankası Eğitim Uzmanları tarafından bilgi verildi. Okul içinde düzenlenen kan bağışı kampanyasına öğrenciler, personeller ve eğitimciler yoğun ilgi gösterdi. Gün boyu süren bağışlarda 55 ünite kan bağışı alındı.

Kozan İlçe Spor Müdürü Kürşat Gültekin, yaptığı açıklamada, "Üniversite öğrencilerinin destek verdiği kan bağışı kampanyasına bizde destek verelim istedik. Bu vesile ile görevimizi yerine getirdik” dedi.

Kozan Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcı Yelda İlbeyli, “Öğrencilerin kan verme konusunda duyarlı olduğunu, Kozan Meslek Yüksek Okulu’nda yılda 2 kez kan bağışı kampanyası düzenleniyor. Öğrencilerimiz birbirleriyle yarışıyor. Bilinçli şekilde hareket ederek görevlerini yerine getiriyorlar maşallah daha çok ilgi gösteriyorlar" diye konuştu.