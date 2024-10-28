Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrencileri ile Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Konseyi tarafından gerçekleştirilen çevre etkinliğinde kendi yaptıkları kuş evlerini ağaçlara asarken bir taraftan da çevre temizliği yaptı.

‘Temiz Çevre Temiz Yunusemre’ için gerçekleştirilen çalışmalara, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) öğrencileri de katıldı. Yunusemre Kültür Park’tan başlatılan etkinliğe Manisa Celal Bayar Üniversitesi öğrenci grupları, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Yunusemre Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Suzan Cömert Özata, Yunusemre Kent Konseyi Üyeleri ve Yunusemre Belediyesi personelleri katıldı.

Öğrenciler doğada yaşayan kuşlar için elleriyle ahşap ev yaparken, yapılan evler ağaçlara asıldı. Etkinlikte Yunusemre Kültür Parkı’ndan başlayarak doğaya atılmış olan çöpler toplandı. Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Bektaş Kılınç, Kent Konseyi olarak öğrenciler ile birlikte hareket edeceklerini belirterek, “Kent Konseyi Gençlik Meclisimizi oluşturduk. Sizler ile de gerçekleştirilen iş birliklerini önemsiyoruz. Çevre bilincinin oluşması için gerçekleştirilen etkinliğimize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.