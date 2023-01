AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversiteli AK Gençlik Festivali’ne (ÜniAK FEST) Karabük’ten 300 kişi katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen binlerce üniversiteli gençlerle Üniversiteli AK Gençlik Festivali’nde (ÜniAK FEST) buluştu. Festivale Karabük’ten AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları teşkilatının organizesinde 300 kişi katıldı.

AK Parti Karabük İl Gençlik Kolları Başkanı Nurullah Çelik, ÜniAK FEST Programı’nı değerlendirerek şu ifadelere yer verdi:

“ÜniAK FEST programı için Karabük Üniversitemizden öğrencilerle İstanbul’da dev buluşmayı gerçekleştirdik. Dünyanın en büyük gençlik yapılanmasına sahip parti AK Parti’dir. Bir sefer daha gençliğe değer veren gençlerle iç içe bir Cumhurbaşkanımız olduğunu görmüş olduk. Cumhurbaşkanımızla buluşma üniversite gençliğinin dinamizmi ve heyecanı ile büyük bir coşkuya dönüştü. AK Gençlik Karabük olarak, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın izindeyiz.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gençlere önem verdiğini ve bunu her alanda gösterdiğini ifade eden Çelik, “Bizde, bize duyulan bu güvenle her zaman durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti’miz, 21 yıldır girdiği her seçimde, gençlerden en fazla oy alan parti olmuştur. İnanıyorum ki gençler, 2023’te de en fazla oy tercihi ile liderimiz Erdoğan’a olan desteğini ve güvenini tekrar gösterecek ve gençlerin en çok oyu ile tekrar Cumhurbaşkanı olarak Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecekler” dedi.