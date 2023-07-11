Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ’Ulusal Staj Programı’ çerçevesinde Aydın İl Müftülüğü bünyesinde 2023 yılı staj programı başladı. İl müftülüğü toplantı salonunda stajyer öğrenciler ve rehberlik edecek personel ile tanışma ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda konuşan İl Müftüsü Hasan Güneş staj programı çerçevesinde öğrencilerin Diyanet İşleri Başkanlığı’nı tanıma imkanı bulacaklarını ifade ederek, personelin rehberliğinde İl Müftülüğü, Aile ve Dini Rehberlik, gençlik, engelli, sosyal hizmet kurumları, hafızlık, 4-6 yaş ve yaz Kur’an kurslarında yürütülen hizmetleri yerinde göreceklerini söyledi. İl Müftüsü Güneş, stajyer öğrencilere ve rehberlik edecek personele de başarılar diledi.