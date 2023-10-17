Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pamukkale Üniversitesinde eğitim gören öğrencilere, terör örgütlerine karşı bilgilendirme çalışması yapıldı.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğün ekipleri, terör örgütlerine karşı bilgilendirilme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, Pamukkale Üniversitesinde eğitime yeni başlayacak olan ve kentte gelen öğrencileri, başta illegal olan veya legal görünümlü olmalarına rağmen terör örgütleri lehine faaliyet yürüten ve örgüte eleman kazanma yöntemlerini uygulayanlara karşı çalışma başlattı. Hedef kitle olarak seçtikleri üniversiteli gençleri kazanmaya yönelik yürütecekleri eylem ve faaliyetleri engellemek, ayrıca öğrencilerin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim öğretimlerini sürdürebilmesi hedefiyle bilgilendirme ve önleme faaliyetlerine Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinde devam etti. Pamukkale Üniversitesi yerleşkesinde 2-13 Ekim 2023 tarihleri arasında kurulan stantta 8 bin 50 öğrenci ve ailelerine bilgilendirme yapıldı. Ayrıca hazırlanmış olan broşür, kalem, defter, ve benzeri dağıtım yapıldığı açıklandı.