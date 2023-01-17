Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Öğrencileri "Her şey Çocuklarımız İçin" sloganıyla Burhaniye Devlet Hastanesi’nin bir servis odasını çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir alana çevirdiler. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. Sınıf Turizm İşletmeciliği öğrencilerinin projesi çocukları sevindirdi.

Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) Öğrencileri "Her şey Çocuklarımız İçin" sloganıyla Burhaniye Devlet Hastanesi’nin bir servis odasını çocuklar için eğitici ve eğlenceli bir alana çevirdiler. Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi (BUBFA) 3. Sınıf Turizm İşletmeciliği öğrencilerinin projesi çocukları sevindirdi.

Uygulamalı Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği 3. Sınıf Öğrencilerinde, Muhammet Kerem Çevik, Uğur Akpınar, Recep Furkan Danış, Murat Pektaş, Beyza Simay Tuna ve Hatice Ceren Erk, Takım Çalışması dersi çerçevesinde önemli bir projeye daha imza attı. Projede görev almaktan mutlu olduğunu anlatan Muhammet Kerem Çevik, "Hastane ortamında çocukların daha çok motivasyona ve eğlenmeye ihtiyacı bulunmaktadır. Bizlerde onlara hem güzel vakit geçirebileceği hem de eğleneceği bir oda hazırlamak istedik. Projeyi gerçekleştirirken biz çok keyif aldık, şimdi keyif alma sırası miniklerimizde." dedi.

Projede görev alan öğrencileri kutlayan Dekan Prof. Dr. Mehmet Oğuzhan İlban, “Gerçekleştirilen proje dahilinde oluşturulan bu odada çocuklar kitap okuyabilecek. Çeşitli boyama kitaplarında boyamalar yapabilecek. Çeşitli aktivitelerle birlikte kendilerine daha fazla bilgi katabilecek: Odanın kendilerine özel hazırlandığını hissedebilecek ve en önemlisi hastane korkularını bu odayla birlikte yeneceklerdir. Yıllardır yapmış olduğumuz çalışmalarla birçok alana yönelik projeler gerçekleştirdik. Bu projemizde ise, çocuklarımızın hastane ortamında güzel vakit geçirmek adına neler yapabileceğimize odaklandık. Bu doğrultuda Burhaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Evren Akgöl ile görüşmeler yaptık ve kendileri bize projemizi hayata geçirebilmemiz adına oda tahsis etti. Bizlerde bu odayı çocuklarımızın hastanenin kasvetli ortamından uzaklaşabileceği, oyunlar oynayabileceği ve eğlenebileceği hale çevirdik. Olumlu yaklaşımlarından dolayı Evren Akgöl’e ve projenin gerçekleştirilmesinde emek harcayan öğrencilerime teşekkür ederim” dedi.