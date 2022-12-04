Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, belediye tarafından ilçede eğitim gören üniversite öğrencileri için motivasyon gecesi düzenlendi.

Çorum’un Sungurlu İlçesi’nde, belediye tarafından ilçede eğitim gören üniversite öğrencileri için motivasyon gecesi düzenlendi.

Mesire kafede canlı müzik eşliğinde gerçekleştirilen eğlence programında öğrenciler gönüllerince eğlendiler. Programa katılan öğrencilere çay, kuruyemiş ve kuru pasta ikramı yapılırken çiğköfte ve tatlılar Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in sürprizi olarak ilerleyen saatlerde ikram edildi.

Etkinlikte gençlere Belediye Başkan Yardımcıları Sakine Sarıyüce ve Mükremin Dağaşan da eşlik ederken, Üniversite öğrencileri kendilerini unutmayan ve bu geceyi organize eden Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e teşekkürlerini ilettiler.