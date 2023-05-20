Erzurum’da iki üniversite öğrencisinin açtığı fotoğraf sergisi ziyaretçiler tarafından ilgi gördü. Erzurum’daki geleneksel el sanatlarını fotoğraflayan Ezgi Ayvaz ve Özge Ulusan, fotoğraf sanatını insanlara sevdirmeyi hedeflediklerini söylediler.

İbrahim Erkal Dada Kültür Ve Sanat Merkezi’nde ziyarete açılan geleneksel el sanatlarını fotoğraf sergisi ziyaretçiler tarafından beğenilirken, aynı zamanda insanları geçmişe yolculuğa çıkarıyor. Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencilerinden Ezgi Ayvaz ve Özge Ulusan’ın fotoğraf sergisinde, Oltu Taşı İşletmeciliğinden gümüşe, ehramdan yün eğirmeye, halı kilimden ipliğe kadar önemli el sanatlarının fotoğraflarını içeriyor.

Ezgi Ayvaz ve Özge Ulusan, fotoğrafların çekimi ve sergi aşamasına kadar heyecanlı ve zorlu bir süreç geçirdiklerini belirterek, “Bu sergi bizim için bir ilk deneyim oldu ve çok fazla heyecanlıyız. Heyecanla birlikte gerçekten çok emek verip, zamanımızın büyük bir kısmını bunun için harcadık. Ziyaretçilerin ve fotoğraf severlerin beğeneceğini umut ediyoruz. Sergimizin amacı aslında fotoğrafın sanatsal yönünü Erzurum halkına sevdirip, devamlı hale getirmektir. Bizi baştan beri yüreklendiren ve destek veren Doç. Dr. Abdülkadir Atik hocamız ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştular.

İbrahim Erkal Dada Kültür Ve Sanat Merkezi’nde açılan geleneksel el sanatlarını fotoğraf sergisi önümüzdeki hafta Salı gününe kadar ziyarete açık olacak.