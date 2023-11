Sinop’ta, Üniversiteli Aktif Gençlik Öğrenci Topluluğu, Gazze’de süren soykırıma tepki göstermek için kampüs içinde yürüyüş düzenledi.

İlahiyat Fakültesi önünde bir araya gelen topluluk, buradan Üniversite Yaşam Merkezi’ne kadar yürüdü. Yaşam Merkezi önünde basın açıklaması yapan Üniversiteli Aktif Gençlik Öğrenci Topluluğu Başkanı Mustafa Neşe, "Siyonist İsrail rejiminin kadın, çocuk, genç ve yaşlı demeden yaptığı katliamı kınamak için toplandık. Biz şu an burada toplanmış bu açıklamayı gerçekleştirirken Siyonist rejim hala insanları katletmeye devam ediyor. Hastane bombaladılar, okul bombaladılar, camii bombaladılar, kilise bombaladılar. Yangın şu an durmak bilmeden büyüyor ve insanlık sus pus olmuş bir vaziyette. Vicdanı olan herkesi bu zulme dur demeye davet ediyorum. Üstüne basarak ifade etmek istiyoruz ki bu bir savaş değil, bu bir soykırımdır. Katil ve canice saldıran bu rejim, bölge halkına yapılan tüm insani yardımların geçmesine şu an engel olmuş durumda. Şartlar o kadar adaletsiz ki Filistinliler, tanklara taşla, silahlara sapanlarla cevap veriyorlar. Siyonist rejim kadın haklarını, çocuk haklarını ve insan haklarını ezip kural tanımaz tavırlarına devam ediyor. Tüm kamuoyunun önünde soruyorum, kundaktaki masumun ne suçu var? Kundaktaki bebeğe bile bilinen bu cani rejime artık birileri dur demeli. Hastane vurarak tarihinin en büyük katliamını yapan Siyonist rejimi, bunca yaptıklarına rağmen günlük yaşamımızda gördüğümüz pek çok markada fiilen destekliyor. Bazı markalar hem maddi hem de manevi olarak Siyonist rejime güç vermeye devam ediyor. Bu firmaların kahvesinde, yemeğinde bebek kanı var. Bir annenin feryadı var, kucağında cansız evladını taşıyan bir babanın gözyaşı var. Bizler bu zülme ortak olmayacağız. Bir bebeğin kanının dökülmesine, bir annenin feryat etmesine, bir babanın göz yaşları dökmesine izin vermeyeceğiz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa’yı müdafaa edeceğiz" dedi.

Basın açıklaması sonrası İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Davut Güneş, Filistin’de hayatını kaybedenler için okunan Kur’an-ı Kerim’in duasını yaptı. Etkinlik dua sonrası son buldu.