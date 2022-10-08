Polis, araç kamerasına yansıyan görüntüler sonrası kazayla ilgili incelemelerini genişletti.

Kurtuluş kontrolünde olan 60 KV 131 plakalı motosiklet yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu dengesini kaybederek devrilirken, genç sürücü yoldan geçen 25 S 0170 plakalı servis aracının altında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda 6 Ekim’de üniversite kavşağında gerçekleşen olayda, Mustafa Yasin Kurtuluş (27) kontrolünde olan 60 KV 131 plakalı motosiklet, 25 S 0170 plakalı servis aracının altına devrilmiş. kazada Kurtuluş olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili görüntülerde, kazada motosiklet sürücüsünün yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu yere düştüğü ortaya çıktı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Kavşağı’nda üniversite öğrencisi motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazada motosiklet sürücüsünün yoldan geçen bir otomobilin çarpması sonucu yere düşerek servis aracının altında kaldığı belirlendi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.