18 Kasım Cuma akşamı merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, kaldırımda yürüyen 3 genç kıza yaklaşan motosikletli 2 kişi, kızlara doğru yabancı bir cisim fırlatarak kaçtı. Atılan cisim 3 genç kızdan Hatice Aslan’ın gözüne isabet ederken, plakasız motosikletle gelen şüpheliler izlerini kaybettirdi. Cismin çarpmasıyla gözünden yaralanan Aslan, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi. Olayın ardından zanlıların yakalanması için detaylı bir çalışma yapan Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bilal K. ile Ahmet K.’yi gözaltına aldı. Şahısların olayı ’Tiktok’taki balon atma chalange’ oyunundan etkilenerek eğlence amaçlı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.

Mersin’de yolda yürüyen üniversiteli 3 genç kıza yabancı cisim atarak birinin yaralanmasına neden olan motosikletli 2 genç, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Caminin minberi yerle bir oldu

Caminin minberi yerle bir oldu

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.