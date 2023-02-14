Deprem felaketi sonrası üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte öğrenciler, şehirlerarası otobüs terminallerine akın ettiler.

Deprem felaketi sonrası üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle birlikte öğrenciler, şehirlerarası otobüs terminallerine akın ettiler.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından alınan kararla birlikte üniversiteler yaz dönemine kadar uzaktan eğitime geçti. Üniversitelerin tüm illerde tatil edilmesiyle birlikte, öğrenciler yaşadıkları şehirlere dönmeye başladı. Anadolu Üniversitesi, Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi olmak üzere toplam üç üniversiteye sahip olan Eskişehir’de binlerce öğrenci, alınan kararla birlikte otobüs terminalinin yolunu tuttu.

“Depremzedelerin yurtlara yerleştirilmesi ilk anda yapılması gereken doğru bir hareketti”

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Neslihan Sezer’de alınan karar sonrasında memleketine dönen öğrencilerden biri. Kendisinin de KYK yurdunda kaldığını belirten Sezer, depremzedelerin ilk adımda yurtlara yerleştirilmesinin doğru bir karar olduğunu vurguladı. Öğrencilerin eğitime ulaşması açısından zorlayıcı bir dönem olacağından bahseden Sezer, bu dönemde bencilce düşünülmemesi gerektiğini belirtti. Depremzedelerin konaklaması için otellerin kullanılmasının turizme zarar vereceğine söyleyen öğrenci Sezer, sözlerine şöyle devam etti;

“İlk önce eğitimden vazgeçilmesini doğru bulmuyordum ama bu yaşanan elim afetten dolayı da depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi ilk anda yapılması gereken doğru bir hareketti. Çünkü o insanlar çadırlarda çok soğuk havayla mücadele ediyorlar. Covid-19 döneminde de bölümümü uzaktan eğitimle okumuştum. Bizim psikolojimiz için zor bir durum. Eğitime ulaşmak açısından ve okuduğum bölüm açısından zor bir durum. Ama bence şu anda düşünmemiz gereken oradaki insanlar. Oteller turizm gelirleri için önemli. Eğer ekonomik olarak büyük bir burhana sürüklenmek istemiyorsak oteller benim için bir seçenek olarak gözükmüyor. Özetle KYK yurtlarına yerleştirilmesi mantıklı. Mayıs ayı ortası gibi ülkemizde turizm başlayacak ve bundan çok büyük bir ekonomik kazanç sağlanacak. Bunu gözden çıkaramayız bence.”