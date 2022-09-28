Afyonkarahisar’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim öğretim alabilmesi için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapılan toplantıda alınacak tedbirler değerlendirildi.

Afyonkarahisar’daki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin huzur ve güven ortamında eğitim öğretim alabilmesi için Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında yapılan toplantıda alınacak tedbirler değerlendirildi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) ve Afyonkarahisar Sağlık Bilimler Üniversitesinde (AFSÜ) eğitim gören öğrencilere, daha huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturmak adına yapılan güvenlik toplantısı, Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın başkanlığında, AKÜ Senato Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı’nın yanı sıra üniversite rektörleri, Vali Yardımcısı Ali Rıza Çalışır, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz ve ilgili birim müdürleri katıldı.

“Güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verildi”

Toplantıda İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü yetkililerince AKÜ ve AFSÜ yerleşkeleri, barınma, yurtlar ve çevresi için alınan güvenlik tedbirleri hakkında bilgiler verildi. Toplantı kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin gündemde bulunan konularla ilgili görüş ve temennilerini aktarmaları ile sona erdi.

Toplantının ardından Vali Yiğitbaşı, Erenler bölgesinde bulunan Erenler Polis İrtibat Noktasında incelemelerde bulundu. Asayiş ve güvenliğin sağlanması noktasında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler alan Vali Yiğitbaşı, bölgede incelemelerde de bulundu.

Karşılaştığı öğrencilerle sohbet eden, taleplerini dinleyen Vali Yiğitbaşı, öğrencilere başarılar diledi.