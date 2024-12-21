Uşak Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından düzenlenen Erasmus+ Yükseköğretim KA171 Projesi Bilgilendirme Toplantısı’na ev sahipliği yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Kenan Taş ve Prof. Dr. Osman Birgin, Türkiye Ulusal Ajans Uzmanları, akademisyenler ve katılımcı üniversitelerin uluslararası ilişkiler ofis temsilcileri hazır bulundu.

Toplantıya 97 üniversiteden 200 katılımcı iştirak ederken, etkinlik Rektör Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın açılış konuşması ile başladı. Rektör Savaş, konuşmasında Uşak Üniversitesi’nin bölgesel kalkınma odaklı üniversite misyonunu vurgulayarak, "Deri, Tekstil, Seramik Tasarım Merkezimiz, hem yurtiçinden hem de yurtdışından önemli firmalara hizmet vermektedir. KA171 projelerimiz kapsamında da bu ihtisaslaşma alanlarımızla ilgili ortaklarımızla personel ve öğrenci hareketliliği gerçekleştiriyoruz" dedi.

Rektör Savaş, Uşak Üniversitesi’nin uluslararasılaşma süreçlerinde elde ettiği başarıları ile 5 yıldır gerçekleşen ve geleneksel hale getirdikleri ‘Uluslararası Hafta’ ile ilgili bilgiler paylaştı. Son beş yılda 170 akademik ve idari personelin misafir edildiğini ve 300’e yakın personelin Erasmus hareketlilikleri gerçekleştirdiğini belirten Rektör Savaş, "KA131 kapsamında 16 ülkeden 93 üniversite ile toplam 264 anlaşmamız bulunuyor. KA171 projelerinde ise 20 ülkeden 38 üniversite ile toplamda 50 anlaşmaya ulaştık. Ayrıca, Japonya’dan Güney Amerika’ya, Orta Asya’dan Afrika’ya kadar 33 ülkeden 92 üniversite ile ikili iş birliği anlaşmalarımız mevcut" diye konuştu.

Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörü Doç. Dr. Tolga Kargın, toplantıya ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, yıllar içinde hazırlanan projeler ve bu projelerdeki başarı oranları hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Kargın, Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü ekibine teşekkür ederek, özverili çalışmalarının üniversiteye sağladığı katkıları

Toplantının devamında, Türkiye Ulusal Ajansı temsilcileri tarafından KA171 Projeleri Başvuru ve Sonuçlarının Değerlendirmesi, KA171 Genel Bilgilendirme, Yenilikler ve Başvuru Formu, KA171 Projesi Hazırlık ve Yazım Süreci ve Hibe Alamama Sebeplerinin Analizi gibi konularda eğitimler verildi. Eğitimlerde, katılımcıların soruları yanıtlandı. Etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Toplantının ikinci günü ise konuklara yönelik bir şehir turu düzenlendi. Tur kapsamında Uşak Müzesi, Blaundus Antik Kenti ve Ulubey Cam Teras ziyaret edilerek, katılımcılara Uşak’ın kültürel ve tarihi zenginlikleri tanıtıldı.