Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Üniversite Tanıtım Fuarı açıldı. Fuarda 17 üniversite açılan stantlarda öğrencilere çalışmaları hakkında bilgiler verecek.

ERÜ Şenlik alanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Bahameddin Karaköse fuarda emeği geçenlere teşekkürlerini ileterek; "Bu çalışmanın önemini şöyle izah etmek isterim. Bizim eğitimciler olarak birçok amacımız olmakla beraber en temel amacımız iyi bir insan yetiştirmek. Bunun altını dolduracak bir sürü özellik var. İyi insan yetiştirirken insanların bu erdemi taşıyabilmesi için mutlu ve huzurlu olması çok önemli. Bugün buraya üniversitelerin tanıtım fuarlarını öğrenciler gezmeye gelecek, fikir sahibi olacak. Onların geleceği açısından çok önemli. Onların geleceği bizim geleceğimiz demektir. Onları ne kadar iyi yetiştirirsek, geleceğe ne kadar iyi hazırlarsak gözümüz arkada kalmayacak, içimiz rahat olacak" dedi.

"Eğitimde kaliteyi son derece önemsiyoruz"

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ise eğitim faaliyetlerinde kaliteyi son derece önemsediklerinin altını çizerek; "Üniversitelerin yapmış olduğu faaliyetleri siz öğrencilere aktarabilmesi çok önemli. Çünkü bizler de lise yıllarında tercihlerimizi nasıl yapacağımızı kafamızdan geçirirken, hangi üniversite olması yönünde de biraz tesadüfe bırakırdık. ancak sizlerin günümüzde özellikle üniversitelerin imkanlarını, hangi seviyede olduğunu, hangi bilimsel araştırmalar içerisinde olduğunu çok rahat öğrenebiliyorsunuz. Bunların da bundan sonraki meslek hayatınızda çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Anadolu Üniversiteler Birliği olarak 17 üniversite bir araya gelmiş ve bu alanda neler yapabiliriz, sadece öğrencileri yönlendirmenin dışında üniversite olarak Anadolu’daki 17 üniversitenin öğrencilere nasıl kaliteli eğitimler veririz, nasıl güzel araştırmalar yapabiliriz kaygısı içerisinde kafa yormaya devam ediyoruz. Biz; eğitim öğretim faaliyetlerinde kalite süreçlerini son derece önemseyen ve şuanda dış değerlendirme birimleri tarafından YÖK’ün de kabul etmiş olduğu bu süreçlerde yüzde 70’den fazla bölümümüzün akredite olduğunu ve bu süreçte ısrarla devam ettiğimizi hatta birim akreditasyon dışın da kurum akreditasyonunu ikinci 5 yıl için de almış olan bir üniversite olduğumuzu belirtmek istiyorum. Çünkü anlatmış olduğumuz dersten yaptığımız araştırmalara kadar mutlaka bizi dışarıdan bir gözün değerlendirmesi ve bize sağlayacağı katkıların eğitim kalitesini artırması anlamında önemli olduğunu düşünüyorum. Erciyes Üniversitesi ArGe boyutunda zaten kendisini kanıtlamış Türkiye’deki etkin üniversiteler arasında yer almaktadır. Bir araştırma üniversitesi olmamız bunun göstergesidir. Ancak baktığınız zaman mutlaka Teknofest faaliyetlerinden tutun birçok ulusal boyuttaki projelerde, hatta bunlarla yetinmeyen ArGe ve uluslararasılaşma boyutunda kendisini ispatlamış ve bu alanda da daha etkin projelere talip olan bir üniversite olarak faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü ve Anadolu Üniversiteler Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kul da açılışta yaptığı konuşmada; "2 buçuk yıl kadar önce 9 üniversite ile başladığımız Anadolu Üniversiteler Birliği’nin temel şiarı birlikte başarmak ilkesidir. Bu çerçevede 9 rektörümüz o vakit irade koydu, birlikte organizasyonu gerçekleştirme, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı konularında bir protokole imza attı. 2 buçuk yıldır bu konuda 9 üniversite ile başlayan sayımız 15’e çıktı. Birlik üyesi olmayan üniversiteler de katıldı. Bugün 17 üniversite bir arada kariyer fuarı gibi adeta meslekleri tanıtmak anlamında bir organizasyon gerçekleştirdi" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapılırken, üniversite stantları gezilere bilgiler alındı. Fuar açılışına üniversite rektörleri, öğretim görevlileri ve öğrenciler katıldı.