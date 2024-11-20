Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Üniversitesi (SAMÜ) arasında; eğitim, sağlık, spor ve bilimsel araştırmalar gibi geniş bir alanda iş birliği yapılmasını kapsayan protokol imzalandı.

OMÜ Rektörlüğü’nde imzalanan protokol metnine; OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile SAMÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın imza attı. Samsun’un iki önemli yükseköğretim kurumu arasındaki bu iş birliği protokolü, kaynakların daha etkin kullanılması ve akademik çalışmaların ulusal ve uluslararası ölçekte güçlendirilmesini hedefleniyor. Protokol kapsamında, her iki üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencileri, karşılıklı olarak üniversite kütüphanelerinin kaynaklarından faydalanabilecek.

Bilimsel çalışmalarda iş birliğini artırmayı amaçlayan bu protokol, laboratuvar, makine-teçhizat ve analiz hizmetlerinin ortak kullanımını da içeriyor. Böylece bilimsel çalışmaların daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi sağlanacak. Sağlık hizmetleri alanında da önemli bir adım atan protokol, her iki üniversitenin akademik ve idari personelinin tıp fakülteleri tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden eşit statüde faydalanmasına imkân tanıyacak.

Spor tesisleri ve yüzme havuzlarının ortak kullanıma açılması planlanıyor

Ayrıca, spor tesisleri ve yüzme havuzlarının ortak kullanıma açılmasıyla sosyal ve fiziksel gelişimi destekleyen bir iş birliği ortamı oluşturulacak. Akademik iş birliğini güçlendirmek amacıyla öğretim elemanları iki üniversite arasında karşılıklı ders verebilecek ve üniversitelerin altyapı olanaklarından yararlanabilecek.

İmza törenine; OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alper Kesten, Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Genel Sekreter Doç. Dr. Erhan Burak Pancar ile SAMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Soruç da katıldı.