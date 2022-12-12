Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde 12-16 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları başladı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ev sahipliğinde 12-16 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Türkiye Üniversitelerarası Voleybol Bölgesel Lig Müsabakaları başladı.

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ADÜ Binali Yıldırım Spor Salonu ve Mimar Sinan Spor Salonu’nda gerçekleşecek olan müsabakalarda A Grubu Kadında ADÜ’nün yanı sıra İzmir Ekonomi Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Yüksek Teknoloji Üniversitesi; B Grubu Kadında ise İzmir Demokrasi Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Yaşar Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi voleybol takımları yer alacak.

A Grubu Erkekte ise ADÜ; Dokuz Eylül Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yüksek Teknoloji Üniversitesi; B Grubu Erkekte Tınaztepe Üniversitesi, Katip Çelebi Üniversitesi, Uşak Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi voleybol takımları ile karşılaşılacak.

ADÜ ev sahipliğinde 5 gün boyunca sürecek olan müsabakalar, yarı final ve final etapları ile devam edecek.