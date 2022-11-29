Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde kurulan uygulama serasında yetiştirilen menekşe ve kadifeler Çankırı caddelerini süslüyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi bünyesinde kurulan uygulama serasında yetiştirilen menekşe ve kadifeler Çankırı caddelerini süslüyor.

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan Araştırma ve Uygulama Serasında yetiştirilen menekşe ve kadifeler, Çankırı sokaklarını renklendiriyor. Çankırı Karatekin Üniversitesi ve Çankırı Belediyesi tarafından imzalanan protokol çerçevesinde, Tarım Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Uygulama Serasında yetiştirilen menekşe ve kadifeler Çankırı caddelerindeki peyzaj çalışmalarında kullanılacak. Protokol çerçevesinde yetiştirilen 20 bin adet kadife ve 25 bin adet menekşe Çankırı Belediyesi’ne teslim edildi.

“Üniversitemiz bulunduğumuz şehre katkı sağlıyor”

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili olarak konuşan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, “Bizler üniversitelerimizi, il ve ülke düzeyinde sosyo-ekonomik ekosistemlerin önemli unsuru olarak görüyoruz. Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak şehrimize ekonomiden toplumsal gelişime varıncaya değin her alanda katkı sunmayı hedefliyoruz. Yerel yönetimlerle, kamu kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla, meslek odalarıyla ve tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı, toplumsal katkıyı da kendimize ilke ediniyoruz. Daha önce birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız protokoller gereği insanımızı ve şehrimizi ilgilendiren her hususta olmaktan, planlama yapmaktan, hedefleri gerçekleştirmekten memnunuz. Bu doğrultuda üniversitemiz bulunduğu şehre katkı yapıyor, üretilenleri çıktı olarak toplumsal faydaya dönüştürüyor, şehrimizin estetik görünümünde iz bırakıyor” dedi.

“Farklı renk ve türdeki menekşelerimizle Çankırı’ya ayrı bir renk ve güzellik kattığımızı düşünüyorum”

Bitkilerin teslimi öncesi açıklamalarda bulunan ÇAKÜ Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şebnem Kuşvuran ise, “Çankırı Belediyesi ile oluşturulan protokol çerçevesinde Çankırı’da şehir içerisinde kullanılacak olan peyzaj amaçlı çiçeklerin üretimi, yetiştirilmesi ve bakımını üstleniyoruz. Bu anlamda Çankırı’ya renk kattığımızı düşünüyoruz. Protokol çerçevesinde 2022 Mayıs ayında 20 bin adet kadife, 2022 Kasım ayı itibariyle de 25 bin adet menekşeyi peyzaj çalışmalarında kullanılmak üzere Çankırı Belediyesi’ne teslim ettik. Farklı renk ve türdeki menekşelerimizle Çankırı’ya ayrı bir renk ve güzellik kattığımızı düşünüyorum. Bu anlamda bizlere destek olan Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Harun Çiftçi’ye, Belediye Başkanımız Sayın İsmail Hakkı Esen’e ve her iki kurumdan çalışmalara katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Rektör Çiftçi ve Belediye Başkanı Esen tarafından imzalanan protokolle Çankırı Belediyesi’nin şehir içi peyzaj çalışmalarında kullanacak bitkilerin piyasa ortalamasının daha kaliteli bitkileri yetiştirilmesi ve Çankırı’da yetişen endemik bitki türlülerinin devamlılığının sağlanması için çalışmalar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.