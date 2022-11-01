7 Aralık Üniversitesi, Hukuk ve Adalet Topluluğu Danışmanı Öğr. Gör. Betül Asena Sönmez’in yönlendiriciliği ve Adana Barosu ve Tüketici Hakem Heyeti Avukatı Abdulsamet Gürbüz’ün sunumlarıyla, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Konferans Salonu’nda, “Yeni Düzenlemelerle Tüketici Haklarına Yeni Bakış” başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Üniversite de “Stres ve Zaman Yönetimi” eğitimi verildi

Üniversite de “Stres ve Zaman Yönetimi” eğitimi verildi

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