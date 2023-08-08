Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından merkez yerleşkesinde Basın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü koordinasyonunda yüz yüze Tercih ve Tanıtım Günü etkinliği yapıldı.

Üç gün süren Çevrim İçi (Online) Tercih ve Tanıtım Etkinlikleri gerçekleştirildi. Etkinlikler ile üniversitenin ulusal düzeyde tanıtımının yapılması hedeflenirken, üniversite adayı öğrencilere rehberlik edilmesi de bir diğer önemli hedef olarak öne çıktı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu; gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde tercih yapma gibi önemli bir konuda öğrencilere önemli bir destek sağlandığını vurgulayarak etkinliklerde emeği geçen tüm Üniversite personeline özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti.

Sosyal medya platformlarındaki tanıtım içeriklerinin de eşlik ettiği bu etkinliklerinin geleneksel hale getirilerek Üniversitede eğitimlerini sürdürecek aday öğrencilere sağlıklı bir rehberlik ve tanıtım hizmetlerinin sağlanması hedefleniyor.