Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Teknofest söyleşisi düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nde Teknofest söyleşisi düzenlendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) tarafından Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Bilecik Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü desteğiyle “Teknofest Tanıtım, Girişimcilik Kültürü ve İnovasyon” konulu söyleşi düzenlendi. Genç Ofis’te gerçekleşen söyleşiye üniversite personelleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. ESTÜ Sivil Havacılık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Tahir Hikmet Karakoç ve ESTÜ İnovasyon Fabrikası Teknik Destek Projesi Takım Lideri Özcan Kahramangil tarafından gerçekleştirilen sunumlar katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sıddıka Özkaldı Karakuş tarafından katılımcılara teşekkür belgesi takdimi ile devam eden söyleşi, üniversitenin İnsansız Hava Aracı (İHA) atölyesi gezisiyle sona erdi.