Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Spor Yönetimi ve İstihdam” konferansı verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Spor Yönetimi ve İstihdam” konferansı verildi.

7 Aralık Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde yer alan Yaşam Boyu Spor Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen “Spor Yönetimi ve İstihdam” başlıklı konferans, Gençlik ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan’ın sunumuyla, Dr. Öğretim Üyesi Ali Yıldırım’ın yönlendiriciliği ile Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Kaplan, konuşmasına, spor alanının, gelişen teknoloji ve büyüyen sektörle birlikte gerek özel gerekse kamu bünyesinde olmak üzere istihdam açısından oldukça fazla imkanı olduğunu belirterek başladı. Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl sözleşmeli ve kadrolu olmak üzere memur, sportif eğitim uzmanı, antrenör alındığı, başarılı antrenörlere ve sporculara Devlet Sporcusu olma imkanının tanındığı bilgisini verdi. Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde tüm branşlarda iyi yetişmiş, özverili, çalışkan ve yetenekli antrenörlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.