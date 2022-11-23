Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Sıfırdan zirveye başarı hikayeleri” konulu program gerçekleştirildi.

Adıyaman Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Sıfırdan zirveye başarı hikayeleri” konulu program gerçekleştirildi.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, Adıyaman Genç Girişimciler Kurulu ve ADYÜ Genç Kariyer Topluluğunun katkılarıyla Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Fatih Doğanoğlu, Prof. Dr. Cumhur Kırılmış, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Zuhal Karagöz Genç, Üniversite akademik ve idari çalışanları ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmasını TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Ahmet Yolcu’nun yaptığı program, geniş bir katılıma sahne oldu. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, “Allah verirse verir, kartopu gider, büyür gider. Onun var benim neden yok?’ demeye gerek yok. Önce fiili dua yani çalışmak, ardından da kavli dua etmek lazım, emekler boşa gitmez. Sıfırın haricinde eksilerden nasıl zirveye gelindiğini bugün konuklarımızdan dinleyeceğiz. Umarım siz değerli evlatlarımın kariyer yolculuklarında faydalı bir etkinlik olur” diye konuştu.

Daha sonra konuşan Belediye Başkan Vekili Ramazan Oruç ise, programa katılan iş adamlarına ve öğrencilere teşekkür etti. Yapılan konuşmaların ardından programa katılan iş adamları tarafından kariyer yolculuklarına ilişkin bilgiler verildi.

Program sonunda konuşmacılara teşekkür belgeleri takdim edildi.