Üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı başta olmak üzere çeşitli özlük hakları için Eğitim-Bir-Sen Adana 2 No’lu Şubesi, Çukurova Üniversitesi önünde kitlesel bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Şube Başkanı Mehmet Benli konuşmasında; "Toplu sözleşme kararlarına uyulmadı verilen sözler tutulmadı" dedi.

Eğitim-Bir-Sen Adana 2 No’lu (Üniversite) Şubesi, üniversite idari personelinin yer değişikliği hakkı başta olmak üzere çeşitli taleplerini dile getirmek amacıyla bir eyleme imza attı. Bugün, Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şubelerinin tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği basın açıklamasının Adana ayağı, Çukurova Üniversitesi önünde gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını Eğitim-Bir-Sen Adana 2 No’lu Şube Başkanı Mehmet Benli okurken, eyleme üniversite idari personellerinin yanı sıra Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili ve yönetimi ile Memur-Sen Adana İl Temsilcisi ve Sağlık-Sen Adana Şube Başkanı Bekir Nennioğlu ve yönetimi de katıldı.

"Toplu Sözleşme Kararları Hayata Geçirilsin"

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışan üniversite idari personelinin yer değişikliği konusunda yaşadığı sorunlara dikkat çeken Benli, Yökseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından merkezî bir yer değişikliğini düzenleyen hukuki ve fiili bir mekanizmanın oluşturulmasını talep etti.

Başkan Mehmet Benli, "Mevcut uygulamada idari personelin başka bir üniversiteye atanabilmesi için çalıştığı üniversitenin muvafakati gerekmektedir. Ancak bu durum, uzun süreçler nedeniyle personelin mağdur olmasına yol açmakta ve yer değişikliği taleplerini fiilen imkansız hale getirmektedir. 6. ve 7. Dönem Toplu Sözleşme kararlarında bu konuda çalışma yapılması karara bağlanmasına rağmen, henüz somut bir adım atılmamıştır. Bu mağduriyetin giderilmesi ve adil bir sistemin kurulması için harekete geçilmelidir" şeklinde konuştu.

Benli, üniversitelerde görev yapan daire başkanlarının, merkezî idaredeki muadillerine tanınan makam tazminatı hakkından faydalanamadığını ve bunun çalışma barışını bozduğunu da belirtti. Ayrıca, akademik personelin maaşlarında yaşanan gerilemeye vurgu yapılarak, akademik personelin mali haklarında düzenleme yapılmasının zorunluluk haline geldiği ifade etti.

Üniversitelerde görev yapan araştırma görevlilerinin yeşil pasaport alma hakkına sahip olamamasının uluslararası bilimsel çalışmaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Eğitim-Bir-Sen Üniversite Şube Başkanı Mehmet Benli bu haktan faydalanabilmelerinin önünün açılmasını talep etti.

3600 Ek Gösterge ve İdari Personele Ödenek Talepleri

Eylemde ayrıca, kamu çalışanlarına vaat edilen 3600 ek gösterge düzenlemesinin eksiksiz bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiği vurgulanırken, üniversite idari personeline de eğitim-öğretim ve geliştirme ödeneklerinin verilmesi talep edildi.

Eğitim-Bir-Sen Adana 2 No’lu Şubesi olarak, idari personelin ve akademik camianın haklarının iyileştirilmesi konusunda mücadeleye devam edeceklerini belirten Başkan Benli, "Yer değişikliği talebi başta olmak üzere, üniversite çalışanlarının hakları için eylemlerimizi sürdüreceğiz. Taleplerimiz karşılanana kadar geri adım atmayacağız" dedi.

Mehmet Benli’nin açıklamasının ardından Eğitim-Bir-Sen Adana Şub Başkanı Mustafa Sarıgeçili ve Memur-Sen Adana İl Temsilcisi Bekir Nennioğlu da kısa birer konuşma yaptı.