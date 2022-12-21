Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Mevlana Sergisi” açıldı.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Mevlana Sergisi” açıldı.

Hazreti Mevlana’yı 749. vuslat yıl dönümünde anmak amacıyla düzenlenen ve El Sanatları Bölümü Öğr. Gör. Feride Duran’ın koordinatörlüğünü yaptığı ’’Mevlana Sergisi”nin açılışı, Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım ve El Sanatları Bölümü Öğretim Elemanları tarafından gerçekleştirildi.

Rektörlük Konferans Salonu’nun giriş katında, Şeb-i Arus münasebetiyle düzenlenen sergiyi, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt da ziyaret etti.

Sergide, Üniversitenin akademisyen ve öğrencilerinin minyatür, resim, ebru, hat, halı gibi farklı sanat dallarından ve tekniklerinden oluşan eserleri yer alıyor.

Sergi, üç gün süreyle ziyarete açık olacağı bildirildi.