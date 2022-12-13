Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kariyer geliştirme eğitimi verildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde Kariyer geliştirme eğitimi verildi.

Kilis Gençlik Merkezi, 7 Aralık Üniversitesi Genç Ofis ve Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) iş birliğiyle, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu’nda organize edilen kariyer geliştirme eğitimleri çerçevesinde, Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fatih Budak tarafından, “Ekip Çalışması ve Liderlik” başlıklı eğitim verildi.

Sosyal bilimlerin öznesini oluşturan insanın, ihtiyaçlar silsilesi içerisinde süregelen var oluş hikâyesiyle birlikte, esasında insan ve toplum hayatının her aşamasının, ekip çalışmasının bir parçası olduğunu ve insan ve toplumun, ekip çalışması olmadan, dünya üzerindeki varlığını devam ettirmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak sözlerine başlayan Budak, belki de binlerce yıldır Türk kültüründe yer alan “imece” kavramının, ekip çalışmasının önemli örneklerinden biri olduğunu ifade etti. Yalnızca bireysel ve toplumsal düzeyde değil, aynı zamanda yönetim organizasyon süreçlerinin de merkezinde yer alan ekip çalışması ve liderlik kavramının, mal ve hizmet üreten işletmeler için de büyük öneme sahip olduğunu vurgulayan Budak, işletmelerin misyonu, amaç ve hedefleri, değerleri ve vizyonu doğrultusunda gerçekleştirilen üretim süreçlerindeki en önemli üretim faktörünün işgücü olduğu gerçeğinden hareketle, başarılı işletmelerin başarısındaki en önemli payın da yine ekip çalışması ruhuyla hareket eden insan gücü olduğunu ifade etti. Etkin bir yönlendirme sürecinin temel argümanlarından olan ve “örgütsel amaçlar doğrultusunda, izleyicileri etkileyebilme gücü ve yeteneği” olarak tanımlanabilen liderlik olgusunun da yine ekip ruhuyla çalışan gruplarda son derece önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Budak, “Bir ekibi oluşturan unsurlar, ekiplerin temel özellikleri ve ekip oluşturma sürecinin adımları nelerdir? Başarılı ekiplerde işler nasıl yürür ve ekip çalışmasında liderliğin önemi nedir" gibi sorulara da cevaplar verdi.

Ekip çalışması ve liderlik üzerine dramatizasyon uygulamalarının da gerçekleştirildiği eğitim, Gençlik Hizmetleri Müdürü Mehmet Alkan tarafından, Budak’a teşekkür çiçeği takdimiyle sona erdi.