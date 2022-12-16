Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “İnternet Bağımlılığı” konferansı gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “İnternet Bağımlılığı” konferansı gerçekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda, Bilgisayar Topluluğu tarafından, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Elemanlarından Öğr. Gör. Gülsade Kale’nin sunumlarıyla “İnternet Bağımlılığı” başlıklı konferans gerçekleştirildi. Konferansta, tüm yaşamı derinden etkileyen bağımlılık konusu etraflıca ele alınırken özellikle internet bağımlılığı ile birlikte tüm teknolojik bağımlılıklarına, bu bağımlılıkların nelerden kaynaklandığına ve tüm zararlarına değinildi. Bağımlılığın fiziksel, bilişsel, sosyal ve ruhsal tüm etkileri konusunda büyük bir farkındalık kazandırıldı. Farkında olmadan yaptığımız çoğu bağımlılık öncüsü ile bağımlılık teşkil eden durumlar için çözüm önerileri getirildi ve tavsiyelerde bulunuldu.

Tehlikelere ışık tutan bağımlılık testinin de uygulandığı ve etkileşimin yüksek olduğu konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.