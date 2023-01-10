Amasya Üniversitesi Genç Tema Kulübü tarafından “İklim değişiklikleri ve etkileri köy yaşam merkezleri aracılığıyla farkındalık oluşturma çalışması ve dayanakları” konulu konferans yapıldı.

Amasya Üniversitesi Genç Tema Kulübü tarafından “İklim değişiklikleri ve etkileri köy yaşam merkezleri aracılığıyla farkındalık oluşturma çalışması ve dayanakları” konulu konferans yapıldı.

Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen etkinliğe Üniversite Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, konuşmacılar Barış Ayazma ve İbrahim Özarslan, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

Rektör Elmacı, konferansa katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verdi.