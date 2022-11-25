Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Günlerden Öğretmen” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

Kilis 7 Aralık Üniversitesinde “Günlerden Öğretmen” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi.

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla, Matematik ve Eğitim Topluluğu bünyesinde, Eğitimci-Yazar Hasan Latif Kıdeyş’in sunumlarıyla “Günlerden Öğretmen” başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Mühendislik-Mimarlık Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen söyleşiye, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım, Üniversitedeki hocaları ve öğrenciler katıldı. Konuşmasına dinleyicileri selamlayarak başlayan Kıdeyş, kaleme aldığı “Yok Hocam” kitabından verdiği örneklerle öğretmenlik hayatından bahsetti. Kitabın her satırını, öğrencilerinin karşısında onlar ders çalışırken yazdığını ifade eden Kıdeyş, öğretmenliğin sevgi ve empati gerektirdiğini vurgulayarak, önemli olanın öğrencileri, onların ihtiyaçlarını anlamak olduğunu; çalışkan öğrencileri herkesin sevdiğini ama asıl önemli olanın, yaramaz olarak nitelendirilen öğrencileri kazanmak olduğunu aktardı.

Kıdeyş, Öğretmenlik hayatı boyunca yaşadığı olaylardan verdiği örneklerle öğretmenliğin ne anlama geldiğini ortaya koydu.

Program, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Yıldırım’ın Kıdeyş’e teşekkür belgesi ve çiçek takdim etmesiyle sona erdi.